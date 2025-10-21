На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену

Суд в Калининграде осудил мужчину на 15 лет за финансирование ВСУ и террористов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Жителя Калининграда приговорили к 15 годам лищения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что зимой 2024 года фигурант осознанно переводил деньги участникам террористической организации. Отмечается, что с сентября 2022 года по февраль 2024 года он также финансировал формированиям ВСУ.

«Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы», — говорится в публикации.

Дело фигуранта проходило по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), статье 275 УК РФ (государственная измена). Согласно решению суда, первые четыре года 43-летний мужчина проведет в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима. Кроме того, по окончании срока ему ограничат свободу на один год.

В ведомстве уточнили, что суд также конфисковал в доход России денежные средства, направленные враждебному государству.

До этого Тюменский областной суд признал 43-летнего местного жителя виновным в сборе информации о воинской части и передаче ее представителю министерства обороны Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Ранее 77-летнего российского ученого осудили за госизмену.

