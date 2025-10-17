Пьяный россиянин затащил девушку-подростка в свою квартиру и изнасиловал

В Черняховске вынесли приговор 31-летнему мужчине, изнасиловавшему девушку-подростка у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 18 апреля возле дома на улице Победы. Пьяный мужчина схватил несовершеннолетнюю, зная о ее возрасте, и потребовал у нее молчать и не сопротивляться. Затем он отвел жертву в свою квартиру, где изнасиловал девушку и совершил в ее отношении иные действия сексуального характера.

Позже, во время судебного заседания, мужчина свою вину полностью отрицал. Он заявил, что пострадавшая его якобы оговорила.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ — изнасилование несовершеннолетней, и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Состояние алкогольного опьянения признали отягчающим фактором. Насильнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и четыре месяца.

