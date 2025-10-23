Почти треть пришедших делать аборт в госклинику россиянок отказались от него

Почти треть женщин, которые с начала года года пришли в государственные медицинские организации на аборт, в итоге решили сохранить беременность. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время первого заседания Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

Она отметила, что меры по предотвращению прерываний беременности реализуются, в этом направлении есть успехи.

«За девять месяцев доля женщин, пришедших в государственные медорганизации на аборт и сохранивших беременность, составила 28%», — сказала Голикова.

По мнению вице-премьера, во многом это заслуга специалистов, работающих в женских консультациях, центрах кризисной беременности, команд, оказывающих психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь. Голикова подчеркнула, что такие команды надо расширять.

«Сейчас их деятельность оплачивается в рамках родового сертификата, который мы вводили в 2000-е. Мы готовы проработать возможность перераспределения средств внутри сертификата, чтобы на оплату комплексной помощи беременной женщине, которая по тем или иным причинам хочет прервать беременность, выделить больше средств», — указала вице-премьер.

Голикова напомнила, что для мониторинга ситуации с марта следующего года стартует единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, куда включат данные обо всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также информацию о состоянии здоровья новорожденных детей.

«86% людей, состоящих в браке, довольны своим решением создать семью. А среди тех, кто еще не создал семью, каждый второй говорит о том, что имеет такое желание. Наша задача — помочь», — резюмировала она.

Также Голикова заявила, что многие российские фильмы и сериалы показывают семейную жизнь напряженной, а материнство и отцовство выставляют с негативной стороны.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.