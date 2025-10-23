Голикова рассказала, как россияне отказываются рожать из-за установок в фильмах

Многие российские фильмы и сериалы показывают семейную жизнь напряженной, а материнство и отцовство выставляют с негативной стороны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее цитирует RT.

«В 80% случаев в российских фильмах и сериалах семья показывается через призму конфликтных и напряженных отношений. В 29% случаев мы видим перегруженную обязанностями и уставшую маму, а 14% — отстраненного отца», — рассказала Голикова.

По ее словам, подобные установки могут заставить россиян откладывать не только рождение детей, но и вступление в брак. Голикова призвала менять «культурный и эмоциональный контекст» в медийной сфере, включая сериалы, фильмы и телешоу.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева заявила, что детей стоит учить родительству с малых лет. Сенатор напомнила, что девочки традиционно с малых лет играют в дочки-матери, а мальчики примеряют роль защитника семьи.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.