На Ставрополье на выезде из города коммунальщики нашли неприятный сюрприз

В Железноводске коммунальщики случайно нашли минометную мину. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в администрацию города поступила информация о мусоре на выезде из города. Сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы убрать мусор, и во время работ обнаружили 82-миллиметровую минометную мину.
«Территорию оцепили, и саперами было принято решение устранить на месте», — отметил Бакулин.
Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя.
До этого в Калининградской области грибник нашла в лесу артиллерийский снаряд.
Ранее тверской школьник помог обезвредить старый снаряд, найденный в лесу.