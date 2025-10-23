На Ставрополье на выезде из города коммунальщики нашли неприятный сюрприз

В Железноводске нашли минометную мину во время уборки мусора с территории

В Железноводске коммунальщики случайно нашли минометную мину. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в администрацию города поступила информация о мусоре на выезде из города. Сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы убрать мусор, и во время работ обнаружили 82-миллиметровую минометную мину.

«Территорию оцепили, и саперами было принято решение устранить на месте», — отметил Бакулин.

Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя.

