На Ставрополье на выезде из города коммунальщики нашли неприятный сюрприз

В Железноводске нашли минометную мину во время уборки мусора с территории
Telegram-канал «Евгений Бакулин»

В Железноводске коммунальщики случайно нашли минометную мину. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в администрацию города поступила информация о мусоре на выезде из города. Сотрудники коммунальных служб прибыли на место, чтобы убрать мусор, и во время работ обнаружили 82-миллиметровую минометную мину.

«Территорию оцепили, и саперами было принято решение устранить на месте», — отметил Бакулин.

Он призвал жителей быть осторожными и беречь себя.

До этого в Калининградской области грибник нашла в лесу артиллерийский снаряд.

Ранее тверской школьник помог обезвредить старый снаряд, найденный в лесу.

