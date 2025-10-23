На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал последствия санкций США против «Роснефти» и «Лукойла»

Аналитик Юшков: санкции США не остановят работу Роснефти и Лукойла
Максим Богодвид/РИА Новости

Санкции США не остановят работу »Роснефти» и »Лукойла», однако повысят их издержки. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что Соединенные Штаты и прежде вводили санкции против российских нефтяных компаний. В частности, речь идет о «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазе».

«Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», — сказал Юшков.

Он уточнил, что американские санкции можно обойти путем создания длинной цепочки посредников. В результате, по его словам, снижается доходность, но не радикально.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас рассказала о счастье ЕС от новых санкций США против России.

