На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы

В Воткинске девушка сбросила мужчину с высоты пятого этажа и выпала сама
true
true
true

В Удмуртии девушка вытолкнула мужчину из окна пятого этажа и разбилась сама. Видео, снятое очевидцами инцидента, появилось сегодня в Telegram-канале «Ижевск Где Гай Стоят».

ЧП произошло 18 октября на улице 1 Мая в Воткинске. Сначала из окна квартиры на пятом этаже дома выпал мужчина. Затем в оконном проеме появилась девушка, явно находившаяся в неадекватном состоянии, она взяла вину за произошедшее на себя и прыгнула следом.

По одной из версий, между партнерами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого девушка вытолкнула возлюбленного на улицу. По другой — он упал с высоты случайно.

В итоге мужчина выжил и сейчас находится в реанимации, а его подругу спасти не удалось. СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

Ранее в Петербурге одиннадцатиклассница попала в больницу, попытавшись покинуть квартиру через окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами