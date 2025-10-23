В Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы

В Воткинске девушка сбросила мужчину с высоты пятого этажа и выпала сама

В Удмуртии девушка вытолкнула мужчину из окна пятого этажа и разбилась сама. Видео, снятое очевидцами инцидента, появилось сегодня в Telegram-канале «Ижевск Где Гай Стоят».

ЧП произошло 18 октября на улице 1 Мая в Воткинске. Сначала из окна квартиры на пятом этаже дома выпал мужчина. Затем в оконном проеме появилась девушка, явно находившаяся в неадекватном состоянии, она взяла вину за произошедшее на себя и прыгнула следом.

По одной из версий, между партнерами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого девушка вытолкнула возлюбленного на улицу. По другой — он упал с высоты случайно.

В итоге мужчина выжил и сейчас находится в реанимации, а его подругу спасти не удалось. СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

