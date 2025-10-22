Одиннадцатиклассница попала в больницу, попытавшись покинуть квартиру через окно

В Петербурге 17-летняя школьница упала со второго этажа, спускаясь по простыням

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка чуть не разбилась, пытаясь сбежать из дома через окно. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 21 октября, в доме на проспекте Солидарности, где живет пострадавшая. Как сообщается, родители девушки запрещали ей встречаться с парнем, но молодые люди продолжали общаться.

Той ночью юноша ждал возлюбленную под окнами, и она решила, что сможет выбраться из своей комнаты на втором этаже при помощи самодельного каната. Одиннадцатиклассница связала несколько простыней, сделала, как ей казалось, крепкий узел и начала спускаться.

Однако конструкция оказалась ненадежной, в результате девушка сорвалась и получила переломы. Ее экстренно госпитализировали. Ведется проверка.

