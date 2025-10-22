На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Одиннадцатиклассница попала в больницу, попытавшись покинуть квартиру через окно

В Петербурге 17-летняя школьница упала со второго этажа, спускаясь по простыням
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка чуть не разбилась, пытаясь сбежать из дома через окно. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 21 октября, в доме на проспекте Солидарности, где живет пострадавшая. Как сообщается, родители девушки запрещали ей встречаться с парнем, но молодые люди продолжали общаться.

Той ночью юноша ждал возлюбленную под окнами, и она решила, что сможет выбраться из своей комнаты на втором этаже при помощи самодельного каната. Одиннадцатиклассница связала несколько простыней, сделала, как ей казалось, крепкий узел и начала спускаться.

Однако конструкция оказалась ненадежной, в результате девушка сорвалась и получила переломы. Ее экстренно госпитализировали. Ведется проверка.

Ранее девушка не дожила до свадьбы из-за сделанной женихом татуировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами