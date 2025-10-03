На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали расширить возможности использования средств маткапитала

Депутат Ветров призвал разрешить тратить маткапитал на автокресла и коляски
Studio113/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам следует разрешить тратить средства маткапитала на приобретение детских автокресел и колясок. С такой инициативой депутат МО Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минтруд, передает RT со ссылкой на копию документа.

Программа маткапитала за годы своего существования продемонстрировала свою эффективность в работе над стимулированием рождаемости, отметил депутат. При этом с 2007 года, когда ее впервые утвердили, ее действие постоянно расширялось – как в плане увеличения выплачиваемых гражданам сумм, так и по части списка возможных трат.

При этом многие родители хотели бы иметь возможность направить эти деньги на покупку важных предметов для новорожденных, включая детские автокресла и коляски, однако эти статьи расходов программа не предусматривает, напомнил Ветров. Он призвал разрешить россиянам направлять на эти цели средства маткапитала, отметив, что это поможет молодым семьям, которые часто находятся в сложных финансовых ситуациях, сделать шаг в пользу рождения детей.

Напомним, в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение тяжелобольных детей.

