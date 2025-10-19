Депутаты предложили снизить ставку семейной ипотеки до 2%

Министерству финансов предложили рассмотреть вопрос снижения ставки семейной ипотеки до 2% для многодетных. Об этом сообщил ТАСС руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

«Справороссы направили в Минфин свои предложения: для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%», — сказал политик.

Он добавил, что ранее СРЗП предлагала обнулить ставку ипотеки для многодетных семей, где возраст родителей не превышает 35 лет. По его мнению, такой подход может помочь повысить рождаемость в стране.

В начале октября Миронов предложил внедрить в России механизм строительных сберегательных касс, который может стать альтернативой ипотеке и упростить россиянам процесс накопления на жилье. По словам депутата, в стройсберкассах граждане могли бы накапливать средства на жилье с поддержкой государства. При достижении 30–50% от стоимости квартиры или дома участники программы смогут оформить льготный кредит под ставку не более 3%.

Ранее в России призвали расширить возможности использования средств маткапитала.