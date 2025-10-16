В Госдуме заявили о необходимости ипотеки для врачей и учителей

В России нужна ипотека по профессиям, она будет стимулировать граждан выбирать определенные виды деятельности. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя запуск в Казахстане ипотеки под 1% для переезжающих в села специалистов ряда профессий.

По словам парламентария, «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров. Например, отлично ведь себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъемные». В Новосибирской области по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильем? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город», — отметил Аксененко.

По его словам, эта система относительно конкретно медперсонала отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения. Аксененко уверен, что если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе. Тогда, по мнению депутата, молодежь поедет работать в села: будет и достойная зарплата, и практика, и главное — жилье.

«Так мы добьемся развития малых территорий. Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты», — заключил Аксененко.

В Казахстане запустили ипотеку под 1% годовых, сообщалось 29 сентября. Она доступна для переезжающих работать в села врачей, учителей, работников соцсферы, культуры, спорта, АПК и госслужащих.

Ранее россиянам пообещали, что квартиры подешевеют.