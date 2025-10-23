На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян нет среди 677 человек, выбравшихся из мошеннического кол-центра в Мьянме

Reporters: россиян нет среди 677 человек, бежавших из кол-центра KK Park в Мьянме
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиян нет среди 677 человек, бежавших в Таиланд из мошеннического кол-центра KK Park в Мьянме. Об этом сообщает телеканал The Reporters.

Телеканал опубликовал список 16 стран, чьи граждане оказались среди беглецов. Среди них граждане Индии, Китая, Вьетнама, ЮАР, Эфиопии, Индонезии, Пакистана, Непала, Ганы, Шри-Ланки, Филиппин, Мьянмы, Казахстана, Бангладеш, Тайваня и Таиланда.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

15 октября в Мьянме расчленили на органы 27-летнюю участницу «Голоса» из Белоруссии. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами