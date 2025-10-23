Россиян нет среди 677 человек, выбравшихся из мошеннического кол-центра в Мьянме

Reporters: россиян нет среди 677 человек, бежавших из кол-центра KK Park в Мьянме

Россиян нет среди 677 человек, бежавших в Таиланд из мошеннического кол-центра KK Park в Мьянме. Об этом сообщает телеканал The Reporters.

Телеканал опубликовал список 16 стран, чьи граждане оказались среди беглецов. Среди них граждане Индии, Китая, Вьетнама, ЮАР, Эфиопии, Индонезии, Пакистана, Непала, Ганы, Шри-Ланки, Филиппин, Мьянмы, Казахстана, Бангладеш, Тайваня и Таиланда.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

15 октября в Мьянме расчленили на органы 27-летнюю участницу «Голоса» из Белоруссии. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.