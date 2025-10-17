Сотни девушек из СНГ поехали в Таиланд работать моделями и попали в рабство

Mash: в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек

В Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

Также среди жертв современных работорговцев оказались девушки из Китая, Вьетнама и Камеруна. Всех их депортируют на родину.

Среди задержанных во время рейдов в Камбодже оказалось пять женщин, которые помогали похитителям заманивать жертв. Их, как и их мужчин-подельников, обвинили в онлайн-мошенничестве и торговле людьми.

В Мьянме операция по раскрытию рабовладельческой сети продолжается, на севере страны проходит зачистка высокогорных районов.

До этого в Мьянме расчленили на органы 27-летнюю участницу «Голоса» из Белоруссии. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.