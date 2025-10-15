Убили и продали на органы. Уроженка Минска погибла, попав в рабство в Мьянме

В Мьянме 27-летняя белоруска попала в рабство и не вернулась

Бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии 27-летняя Вера Кравцова погибла в Мьянме после попадания в трудовое рабство: девушку убили, тело продали на органы, останки кремировали. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью. Связь с ней пропала 4 октября, теперь семья ведет переговоры о возвращении праха на родину.

Уроженка Минска, 27-летняя певица Вера Кравцова, отправилась в Таиланд, чтобы работать моделью, но вместо модных показов и фотосессий ее ждала преступная сеть торговли людьми: девушку похитили, вывезли в Мьянму и заставили работать в сфере онлайн-мошенничества, сообщает «Минская правда».

По данным издания, Вера прилетела в Бангкок (Таиланд) в середине сентября, а 20 сентября оказалась в Янгоне — крупнейшем городе Мьянмы. Перелет был официально зафиксирован. Вместо работы моделью Вера попала в рабство. «Хозяева» определили ее в «скам-центр», где девушек заставляют убеждать собеседников инвестировать в несуществующие проекты или иным способом расставаться с деньгами. Полученные средства уходят организованной преступной группе.

«4 октября связь с Верой оборвалась. Родным пришло сообщение от преступников: если хотят вернуть девушку живой, должны заплатить 500 тыс. долларов», — пишет «Минская правда».

Позже от похитителей пришло сообщение о том, что Вера умерла, а ее тело уже кремировали.

«Семья в шоке — сейчас идет борьба хотя бы за то, чтобы вернуть прах девушки на родину», — отмечается в статье.

Схожую версию событий излагает Telegram-канал Mash. В публикации уточняется, что Вера искала работу за границей, для чего прилетела на собеседование в Бангкок. «Но вместо подиума девушку вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Из обязанностей: быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги», — пишет Mash.

В модельном бизнесе Вера, судя по ее профилям в соцсетях, не была новичком. В ее аккаунтах можно видеть профессиональные фотосессии, сделанные, в том числе в китайском городе Чунцине.

Белорусское издание Onliner приводит комментарий МИД страны.

«В настоящее время Посольством Беларуси во Вьетнаме ведется работа по розыску гражданки Республики Беларусь, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября. Достоверно установлено, что она вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября 2025 г. К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке», — рассказали в ведомстве.

Как попадают в рабство

Россияне также не раз попадали в рабство в Мьянме. На прошлой неделе стало известно об освобождении уроженки Читы Дашимы Очирнимаевой, которую похитили для работы в мошенническом кол-центре, но затем ее отпустили. Об этом РИА Новости заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«Дашима Очирнимаева, по сути, не привлекалась к трудовой деятельности в кол-центре, а была помещена на три недели в барак, в нечеловеческие условия содержания. Она спала на полу, кормили ее только рисом и били иногда», — рассказал он.

По его словам, по каким-то причинам девушка не подошла для той работы, ради которой ее похитили. Она ожидала, что ее перепродадут в другое преступное «подразделение», но в итоге ее удалось освободить.

Дипломат рассказал, что в 2025 году из рабства в мошеннических кол-центрах были спасены четверо россиян. Самый известный из этих центров — КК Park, расположенный на территории округа Мьявади в Мьянме, поблизости от границы с Таиландом. Он представляет собой целый мини-город, на территории которого можно найти что угодно: магазины, рестораны, спа- и массажные салоны, казино и т.д. Периметр обнесен колючей проволокой и контролируется вооруженной охраной.

«У каждого из числа людей, привлекаемых к работе кол-центра, есть достаточно жесткий трудовой план, который необходимо выполнять и который исчисляется определенной суммой в денежном эквиваленте. Эту сумму работник должен заработать за месяц. Если такая сумма не заработана, то применяются различные методы, вплоть до физического насилия, людей могут бить за невыполнение финансовых планов», — рассказал Илья Ильин.