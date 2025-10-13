Дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, россиянину, попавшему в рабство в Мьянме, необходимо дать какой-то сигнал о том, что он оказался в неволе.

«Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из колл-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет», — пояснил Ильин.

Он уточнил, что за помощью чаще всего обращаются родственники россиян, оказавшихся в рабстве в колл-центре, при условии, что те смогли дозвониться и сообщить о своей проблеме. Как правило, телефоны у пленников отбирают, но освобожденная россиянка Дашима Очирнимаева смогла дозвониться родственникам с телефона кого-то из сотрудников колл-центра. Ее освободили 7 октября и передали дипломатам.

13 октября Ильин сообщил, что несколько граждан России находятся в невольничьем кол-центре на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом.

12 октября дипломат заявил, что организаторы мошеннических кол-центров на границе с Таиландом заманивают граждан многих стран, и в частности России. Сообщалось, что на них выходят русскоговорящие менеджеры с предложением «поработать в Таиланде»: для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги.

Ранее в России допустили, что большое число граждан страны могут быть в рабстве за рубежом.