В российском аэропорту у пассажирки взорвался телефон в сумке

В пермском аэропорту у пассажирки во время прохождения досмотра загорелось электронное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел в днем 23 октября в аэропорту Большое Савино. По словам очевидицы, у девушки, стоявшей в очереди на проверку вещей, внезапно взорвался в сумке телефон. Возгорание удалось запечатлеть на камеру. На кадрах ролика девушка подбегает к сумке, из которой валит дым. Видно, как из сумки выпадают загоревшиеся вещи.

Пассажирка отметила, что по первому этажу аэропорта сразу же распространился «едкий, удушающий запах».

Комментарии официальных ведомств по поводу ЧП не поступали.

Ранее в Липецке юноша получил ожоги ягодиц из-за взорвавшегося в кармане телефона.