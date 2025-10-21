Россиянин получил ожоги ягодиц и промежности из-за взрыва телефона

В Липецке 22-летний молодой человек попал в больницу из-за взрыва телефона в заднем кармане брюк. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Юноша носил свой смартфон в заднем кармане брюк, когда устройство неожиданно взорвалось. После этого его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги ягодиц и промежности III и IV степени. Специалисты отметили, что подобные случаи взрывов телефонов являются редкостью. Они могут быть связаны с повреждением аккумулятора, использованием неоригинальных зарядных устройств или перегревом устройства.

Ранее во Владивостоке школу эвакуировали после взрыва смартфона.