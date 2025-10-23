На месте взрыва на заводе в Копейске продолжаются спасательные работы

В Копейске спасатели ликвидируют последствия ночного взрыва на заводе

На заводе в Копейске Челябинской области продолжаются работы на месте взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Текслера, на месте пожара было ликвидировано открытое горение, спасатели осуществляли проливку.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 10 человек, пострадали 19 человек. Причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.

В Копейском городском округе введен в режиме ЧС. По факту взрыва Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура.

