В Копейске выросло число пострадавших при взрыве на предприятии

Текслер: при взрыве на предприятии в Копейске пострадали 19 человек
Depositphotos

Количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 19 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, пять человек были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Двое из них находятся в ожоговом отделении городской клинической больницы №6 в Челябинске, еще двоих госпитализировали в областную больницу.

«Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что 14 человек отпустили на амбулаторное лечение. Врачи прямо на месте происшествия осмотрели четверых пострадавших. Один человек вызвал бригаду скорой помощи на дом, девять человек обратились в травматологический пункт городской больницы №1 в Копейске. У них диагностировали повреждения легкой и средней степеней тяжести.

22 октября на промышленном предприятии в Копейске произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, причиной послужило нарушение техники безопасности. Информация об атаке дрона не подтвердилась. В результате происшествия 10 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Челябинской области объявили траур из-за трагедии на предприятии.

Взрыв на заводе в Копейске
