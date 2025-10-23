На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области объявили траур после трагедии на заводе

Губернатор Текслер: в Копейске объявлен день траура из-за трагедии на заводе
РИА Новости

В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер (на фото) в Telegram-канале.

«На всей территории региона будут приспущены флаги», — добавил он.

По словам Текслера, учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Мощный взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел 23 октября. В результате инцидента пострадали пять человек, девять не выжили.

Предварительно, причиной взрыва называют нарушение техники безопасности. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в разных районах города — во многих домах дрожали стены и окна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

По словам Текслера, на месте пожара было ликвидировано открытое горение, пожарные осуществляли проливку. После этого спасатели приступят к разбору завалов, для этого на место будут направлены соответствующие силы и средства.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв.

