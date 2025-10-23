На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаководам рассказали, как снизить тревогу у питомца при прогулке в дождь

Кинолог Голубев: в дождливую погоду важно одевать собаку
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

В сильный ливень выходить на улицу с собакой не стоит. Однако, если моросящий дождь не прекращается длительное время, гулять с питомцем все равно нужно. Как сделать прогулку в ненастную погоду максимально комфортной для животного, в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

К слову, как отмечали эксперты в беседе с газетой «Известия», многие собаководы не умеют считывать сигналы тела своего питомца, указывающие на агрессию. Специалисты посоветовали использовать «лестницу агрессии», которая помогает владельцам собак распознавать ранние признаки недовольства животного.

«Если у вас небольшая собачка или тем более короткошерстная, в обязательном порядке необходимо приобрести непромокаемую теплую одежду. От дождей спасут плащи или даже специальные зонтики для собак», — сказал Голубев.

Также, по его словам, стоит позаботиться о защитной обуви.

Кинолог также обратил внимание, что собака может активно противиться выходу на улицу. Если любимец начинает беспокоиться и тянуть домой, не следует ругать его, а лучше поддержать лакомством, дав понять, что хоть прогулка предстоит и неприятная, за ней последует награда.

До этого Голубев говорил, что собаку с самого раннего возраста следует приучать не хватать посторонние предметы во время прогулки, поскольку они могут представлять серьезную опасность для животного. То же касается грибов, которые часто встречаются в городских парках.

Ранее кинолог рассказал, как понять собачий язык.

