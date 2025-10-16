Кинолог объяснил, как отучить собаку хватать незнакомые предметы на улице

Собаку с самого раннего возраста следует приучать не хватать посторонние предметы во время прогулки, поскольку они могут представлять серьезную опасность для животного. То же касается грибов, которые часто встречаются в городских парках. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Даже если гриб съедобен, это очень тяжелая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, например, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность», — предупредил эксперт.

По его словам, чтобы научить собаку избегать грибов, выброшенной еды или мусора, не нужно прибегать к сложным тактикам дрессировки, достаточно регулярных занятий и терпения.

Заметив, что собака подходит к постороннему предмету, достаточно скомандовать «Фу» или «Нельзя» и слегка одернуть поводок. Если питомец выполнил команду, следует похвалить его или выдать лакомство. При этом не нужно кричать на животное или оттаскивать его, достаточно твердого и уверенного голоса, объяснил кинолог.

К слову, помимо грибов, опасность для собак представляют плоды каштанов, которые осенью часто можно встретить на тротуарах. Как отметил Голубев, каштаны содержат эскулин, используемый в фармацевтике, который при попадании в организм собаки вызывает отравление. По его словам, особенно опасен конский каштан, несъедобный и для человека.

