На реке Лене спасли экипажи двух застрявших судов

Экипажи двух застрявших на Лене судов эвакуировали в Тикси
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Экипажи двух судов, которые встали на вынужденную стоянку на севере Якутии на реке Лене, эвакуированы в поселок Тикси. Об этом РИА Новости сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уточняется, что по данному факту Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности судоходства.

В службе спасения республики ранее сообщили, что в Булунском районе Якутии на реке Лене из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два судна — «Залив» и «Быков мыс», следовавшие по маршруту Быковский — Якутск. По информации спасателей, к ним поступило заявление с просьбой вывезти 10 членов экипажа на вертолете. В 10:45 по местному времени (4:45 мск) на место происшествия для эвакуации людей вылетел вертолет Ми-8 компании «Полярные авиалинии».

До этого на Чукотке в селе Энурмино опрокинулась маломерная баржа компании «МЗМ-Холдинг» с углем.

Ранее сообщалось, что на юге Сибири и Дальнего Востока экстремально похолодало.

