На юге Сибири и Дальнего Востока экстремально похолодало

Вильфанд сообщил о необычно холодной погоде на юге Сибири и Дальнего Востока
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На юге Сибири и Дальнего Востока установилась экстремально холодная погода для октября, заявил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях столбик термометра показывает до -12°C, а это на 6–8°C ниже нормы.

«В Иркутской области до минус 15–16°C. В Забайкалье, Бурятии в Амурской области до -15°C», — отметил глава Гидрометцентра и добавил, что для октября это «необычно холодно».

По словам синоптика, в Сибири, на Таймыре и на севере Якутии температуры тоже отрицательные, хотя и выше нормы на 4–6°C.

Накануне Вильфанд заявил, что период комфортных температур в РФ завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах. Он рассказал, что Приморский край оставался последним регионом с температурой 15–18°C, но в ближайшие дни похолодает и там.

На этом фоне в России наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15–20 декабря. Это переходный этап, представляющий собой подготовку к установлению зимнего погодного режима.

Ранее были названы регионы России, куда зима пришла раньше срока.

