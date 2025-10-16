Маломерная самоходная баржа опрокинулась на Чукотке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, передает ТАСС.

Инцидент произошел с баржей компании «МЗМ-Холдинг» в 5:30 (20:30 мск) в селе Энурмино во время подготовки к разгрузке угля.

Пострадавших нет. В данный момент ведутся работы по транспортировке баржи на берег. После подъема будет проведена техническая экспертиза для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.

Для продолжения работ по разгрузке угля ведется поиск резервного судна.

В мае в Жатайском затоне на реке Лене в Якутии произошло затопление двух судов, находившихся на зимней стоянке. Одно из судов было задето буксиром под воздействием ветра и льдин.

В результате столкновения оба судна затонули, однако глубина в затоне небольшая, поэтому большая часть корпусов осталась над водой.

Ранее в Новороссийске затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба».