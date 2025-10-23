На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два судна с экипажем встали на вынужденную стоянку на реке в Якутии

На реке Лене в Якутии из-за резкого похолодания встали два судна
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Два судна встали на вынужденную стоянку в акватории реки Лены в Булунском районе Республики Саха (Якутии) в связи с резким похолоданием. Об этом сообщила служба спасения региона в Telegram-канале.

Речь идет о кораблях «Залив» и «Быков мыс». Оба судна следовали по маршруту Быковский — Якутск, отмечается в заявлении.

«В них находятся люди — 10 человек экипажа. В службу спасения Якутии поступило заявление с просьбой вывезти людей на вертолете», — говорится в тексте.

На этом фоне в 10:45 по местному времени (4:45 мск) на место для эвакуации экипажа направили вертолет Ми-8 компании «Полярные авиалинии». Воздушное судно вылетело из населенного пункта Тикси.

16 октября департамент промышленной политики Чукотского автономного округа сообщил, что утром в 5:30 по местному времени (20:30 мск) в селе Энурмино во время подготовки к разгрузке угля опрокинулась маломерная самоходная баржа компании «МЗМ-Холдинг». В результате инцидента никто не пострадал. После подъема судна его направили на техническую экспертизу для оценки его состояния и возможности дальнейшей эксплуатации.

Ранее на озере Байкал столкнулись два судна.

