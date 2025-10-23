В Чехии опровергли информацию о пожаре на НПЗ в Братиславе

Cznews.info опроверг свои данные о пожаре на НПЗ в Братиславе

Чешский новостной портал Cznews.info опроверг собственное сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL в Братиславе.

Портал принес извинения за «неудобства», причиненные дезинформацией.

Накануне cznews.info сообщал, что в Братиславе загорелся нефтеперерабатывающий завод. Он перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба».

Братиславский НПЗ, управляемый компанией Slovnaft Plc, имеет мощность переработки 124 тыс. баррелей в сутки (6,1 млн тонн в год). Основанный в 1957 году, он является одним из самых сложных НПЗ в Европе. Его нефтехимическое подразделение, Slovnaft Petrochemicals (SPC), интегрировано в нефтеперерабатывающую отрасль MOL.

В последние дни взрывы произошли на крупнейшем НПЗ Венгрии, перерабатывающем российскую нефть, а также на принадлежащем «Лукойлу» нефтеперерабатывающем заводе в Румынии.

В MOL сообщали, что компания не обнаружила внешних причин возгорания на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта. Там отметили, что пожар никак не связан со случившимся взрывом на заводе в Румынии.

Ранее СМИ сообщили об отправке российской нефти на новый НПЗ в Грузии.