СМИ сообщили об отправке российской нефти на новый НПЗ в Грузии

Reuters: Россия направила 105 тысяч тонн нефти на новый НПЗ в грузинском Кулеви

Первая партия российской нефти в объеме 105,3 тыс. тонн была доставлена на новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском городе Кулеви. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные о морских судах LSEG.

«6 октября танкер «Кайсери» доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск на нефтяной терминал Кулеви», — говорится в материале.

По данным агентства, нефть была отправлена на грузинский завод компанией «Русснефть». Отмечается, что новый объект компании Black Sea Petroleum приступил к работе в октябре текущего года. Мощность переработки на нем в настоящий момент составляет около 1,2 млн тонн нефти в год, однако к 2028 году планируется увеличить показатели до 4 млн тонн.

Авторы статьи отметили, что с появлением этого НПЗ Грузия готовится к снижению импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

По итогам периода с января по май 2025 года Грузия увеличила закупки бензина и дизельного топлива на 14,4%. Объем импорта за период вырос до 502,1 тыс. тонн. По данным Союза импортеров нефтепродуктов страны, поставки бензина за это время составили 251,6 тыс. тонн, дизеля — 250,4 тыс. тонн.

Основным продавцом топлива в Грузию была Россия. Доля РФ в общем объеме грузинского топливного импорта за пять месяцев составила 52,2%. Всего в январе — мае Грузия приобрела 261,9 тыс. тонн российской продукции.

Ранее сообщалось о взрывах на двух европейских заводах, перерабатывающих нефть из РФ.