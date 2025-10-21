На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об отправке российской нефти на новый НПЗ в Грузии

Reuters: Россия направила 105 тысяч тонн нефти на новый НПЗ в грузинском Кулеви
true
true
true
close
Global Look Press

Первая партия российской нефти в объеме 105,3 тыс. тонн была доставлена на новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском городе Кулеви. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные о морских судах LSEG.

«6 октября танкер «Кайсери» доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск на нефтяной терминал Кулеви», — говорится в материале.

По данным агентства, нефть была отправлена на грузинский завод компанией «Русснефть». Отмечается, что новый объект компании Black Sea Petroleum приступил к работе в октябре текущего года. Мощность переработки на нем в настоящий момент составляет около 1,2 млн тонн нефти в год, однако к 2028 году планируется увеличить показатели до 4 млн тонн.

Авторы статьи отметили, что с появлением этого НПЗ Грузия готовится к снижению импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

По итогам периода с января по май 2025 года Грузия увеличила закупки бензина и дизельного топлива на 14,4%. Объем импорта за период вырос до 502,1 тыс. тонн. По данным Союза импортеров нефтепродуктов страны, поставки бензина за это время составили 251,6 тыс. тонн, дизеля — 250,4 тыс. тонн.

Основным продавцом топлива в Грузию была Россия. Доля РФ в общем объеме грузинского топливного импорта за пять месяцев составила 52,2%. Всего в январе — мае Грузия приобрела 261,9 тыс. тонн российской продукции.

Ранее сообщалось о взрывах на двух европейских заводах, перерабатывающих нефть из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами