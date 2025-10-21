Нефтегазовая компания MOL не нашла внешние причины пожара на НПЗ в Венгрии

Magyar Nemzet: MOL не выявила внешних причин пожара на НПЗ недалеко от Будапешта

Энергетическая компания MOL не обнаружила внешних причин возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в венгерском городе Сазхаломбатта, сохранившиеся объекты постепенно восстанавливают работу. Об этом сообщила газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителя компании Пирошки Бакош.

«Управляющий директор группы MO Кристиан Пулаи подчеркнул, что не обнаружено никаких следов, указывающих на какое-либо внешнее воздействие при возникновении пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на НПЗ в Венгрии никак не связан со случившимся в тот же день взрывом на заводе в Румынии. По словам представителя нефтегазовой компании, оставшиеся в сохранности блоки завода возвращаются к работе параллельно с оценкой ущерба.

21 октября СМИ писали о взрывах в Венгрии и Румынии на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Речь шла о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считался крупнейшим в Венгрии.

