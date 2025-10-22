В Братиславе загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Братиславе горит НПЗ, на который поступает нефть по «Дружбе»

На Братиславском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», начался пожар. Об этом сообщил CZNews.info.

Причина возгорания на заводе, принадлежащем венгерской компании MOL Group, не уточняется.

Братиславский НПЗ, управляемый компанией Slovnaft Plc, имеет мощность переработки 124 тыс. баррелей в сутки (6,1 млн тонн в год). Основанный в 1957 году, он является одним из самых сложных НПЗ в Европе. Его нефтехимическое подразделение, Slovnaft Petrochemicals (SPC), интегрировано в нефтеперерабатывающую отрасль MOL.

В последние дни взрывы произошли на крупнейшем НПЗ Венгрии, перерабатывающем российскую нефть, а также на принадлежащем «Лукойлу» нефтеперерабатывающем заводе в Румынии.

В MOL сообщали, что компания не обнаружила внешних причин возгорания на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта. Там отметили, что пожар никак не связан со случившимся взрывом на заводе в Румынии.

Ранее сообщалось, что Россия направила 105 тысяч тонн нефти на новый НПЗ в грузинском Кулеви.