На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Братиславе загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Братиславе горит НПЗ, на который поступает нефть по «Дружбе»
true
true
true
close
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

На Братиславском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», начался пожар. Об этом сообщил CZNews.info.

Причина возгорания на заводе, принадлежащем венгерской компании MOL Group, не уточняется.

Братиславский НПЗ, управляемый компанией Slovnaft Plc, имеет мощность переработки 124 тыс. баррелей в сутки (6,1 млн тонн в год). Основанный в 1957 году, он является одним из самых сложных НПЗ в Европе. Его нефтехимическое подразделение, Slovnaft Petrochemicals (SPC), интегрировано в нефтеперерабатывающую отрасль MOL.

В последние дни взрывы произошли на крупнейшем НПЗ Венгрии, перерабатывающем российскую нефть, а также на принадлежащем «Лукойлу» нефтеперерабатывающем заводе в Румынии.

В MOL сообщали, что компания не обнаружила внешних причин возгорания на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта. Там отметили, что пожар никак не связан со случившимся взрывом на заводе в Румынии.

Ранее сообщалось, что Россия направила 105 тысяч тонн нефти на новый НПЗ в грузинском Кулеви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами