Врач назвала правила нанесения уходовых средств на кожу лица

Дневные и ночные кремы важно наносить в правильное время, чтобы получить заметный результат. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева.

«Оптимальный уход — это ритм: утром — защита и увлажнение, вечером — очищение и питание. Так вы помогаете коже жить синхронно с собственными циклами», — уточнила эксперт.

По ее словам, утром до 10:00 можно наносить тонкую эмульсию, легкий увлажняющий крем, перед выходом — дневной крем с антиоксидантами и SPF-защиту. Днем, когда сальные железы работают активнее и на коже появляется блеск, можно применять матирующие флюиды или минеральную пудру, а также термальную воду.

Для очищения кожи вечером Лебедева советует использовать пенку или гель, а после — тоник. Перед сном можно нанести ночные кремы с пептидами, церамидами и коллагеном.

Врач-дерматолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью необходимо использовать кремы и бальзамы с церамидами, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами.

