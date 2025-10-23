На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала правила нанесения уходовых средств на кожу лица

Врач Лебедева: утром на кожу лица стоит наносить эмульсию и увлажняющий крем
Freepik.com

Дневные и ночные кремы важно наносить в правильное время, чтобы получить заметный результат. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева.

«Оптимальный уход — это ритм: утром — защита и увлажнение, вечером — очищение и питание. Так вы помогаете коже жить синхронно с собственными циклами», — уточнила эксперт.

По ее словам, утром до 10:00 можно наносить тонкую эмульсию, легкий увлажняющий крем, перед выходом — дневной крем с антиоксидантами и SPF-защиту. Днем, когда сальные железы работают активнее и на коже появляется блеск, можно применять матирующие флюиды или минеральную пудру, а также термальную воду.

Для очищения кожи вечером Лебедева советует использовать пенку или гель, а после — тоник. Перед сном можно нанести ночные кремы с пептидами, церамидами и коллагеном.

Врач-дерматолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью необходимо использовать кремы и бальзамы с церамидами, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за кожей головы осенью.

