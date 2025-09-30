Россиянам раскрыли секреты ухода за кожей головы осенью

Осенью из-за изменений в погодных условиях и ношения шапки может появиться жирная себорея или усилиться псориаз, что приведет к усиленному выпадению волос. Чтобы избежать этих проблем, важно адаптировать уход за кожей головы в осенний период, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

«В начале осени нередко появляются ломкость и тусклость волос, изменение их цвета, сухость, зуд и шелушение. Ношение головных уборов в сочетании с активной работой сальных желез может привести к повышенной активности дрожжеподобных грибов Malassezia. Это может привести к жирной себорее: кожное сало закупоривает фолликулы, нарушается микроциркуляция, волосы у корней становятся жирными, но при этом ослабленными и склонными к выпадению. Одновременно встречается и сухая себорея — плотные чешуйки перекрывают доступ кислорода к корням, ухудшают питание и также провоцируют выпадение волос», — рассказала врач.

Поэтому важно поменять базовый уход за кожей головы в осенний период. По словам врача, базой ухода является правильно подобранный шампунь — мягкий, с увлажняющими, успокаивающими или противогрибковыми компонентами, если анализы подтвердили активность дрожжеподобных грибов Malassezia.

«Распространенная ошибка — мыть голову слишком редко из-за страха усилить выпадение волос, вызванное себореей. На самом деле редкое мытье усугубляет жирность и может привести к раздражению и воспалению кожи головы. В программу ухода полезно включать маски и сыворотки для кожи головы с витаминами, аминокислотами, микроэлементами (цинком, медью, селеном, кремнием), пептидными комплексами и гиалуроновой кислотой. При выраженных проблемах эффективны мезотерапия и плазмотерапия. На начальном этапе часто назначают сосудистые препараты для улучшения микроциркуляции, затем переходят к витаминно-пептидным мезококтейлям. Курс мезотерапии обычно включает 7–10 процедур с интервалом в неделю», — рассказала врач.

При псориазе или выраженной сухой себорее, когда кожа головы покрыта плотными корками, первым этапом проводят курс пилингов с салициловой кислотой для снятия воспаления и подготовки к основной терапии.

«Нутритивная терапия играет не менее важную роль: рекомендуется прием омега-3-6-9, витамина D3, а также комплексов с цинком, медью, биотином и железом. Это улучшает питание волосяных луковиц, укрепляет стержень и помогает предотвратить раннее поседение», — заключила врач.

Однако для точного подбора терапии при возникновении воспаления кожи головы, перхоти или сильного выпадения волос нужно обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.

Ранее в России обнаружили, что даже сверхмалые дозы куркумина улучшают лечение меланомы.