Россиянин украл из магазина десять ароматических наборов и раздарил их прохожим

Global Look Press

В Кузбассе 35-летний мужчина обворовал магазин и раздарил украденное прохожим. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Междуреченске. Сотрудник торговой точки, просматривая записи с камер, обнаружил, что неизвестный похитил с витрины десять ароматических наборов. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3 тысячи рублей — работник обратился в полицию.

Участковые установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. На допросе мужчина объяснил, что хотел украсть туалетную воду, чтобы продать ее и заработать, но случайно взял ароматические наборы. Осознав, что похитил не то, он подарил их случайным прохожим на улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 1 статьи 158 УК РФ — кража. Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее уголовник-сладкоежка украл из российского магазина почти 30 шоколадок.

