Уголовник-сладкоежка украл из российского магазина почти 30 шоколадок

В Брянске уголовник украл из магазина почти 30 шоколадок
Shutterstock

В Брянске уголовник-сладкоежка украл из магазина десятки шоколадок и попался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Советском районе города. Мужчина пришел в торговую точку и сложил в пакет 29 плиток шоколада, после чего незаметно покинул магазин, не оплатив товар. Общий ущерб составил почти 6 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Мужчина во всем признался — ему удалось продать украденные сладости неизвестным с рук.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что вор сладостей ранее неоднократно был судим.

Ранее житель Мурманской области украл шоколадки и раздал прохожим.

