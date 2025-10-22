На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик: на Москву и Подмосковье движется мощный циклон

Госкорпорация «Роскосмос»

Жителей Москвы и Московской области продолжает радовать комфортная температура воздуха, превышающая норму на 1,5 °C, а осадки сохраняются в пределах нормы. Однако в выходные дожди немного усилятся. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Стоит мощный скандинавский циклон над Северным морем, и от него фронты с осадками уходят на Западную Европу. Этот атмосферный фронт плавно будет подходить к Москве, и во второй половине субботы начнет активно действовать», — рассказал эксперт.

По его словам, в ночь с субботы на воскресенье будет облачно и туманно, ожидается небольшой дождь, который продлится до вторника. Погода при этом будет еще теплой.

20 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября.

Ранее стало известно, в какие регионы России зима пришла раньше срока.

