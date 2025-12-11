На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье две тысячи жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции

Прокуратура: в Вольно-Надеждинском жители остались без света из-за аварии
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Приморье в селе Вольно-Надеждинском две тысячи жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В публикации говорится, что утром 11 декабря на подстанции «Надеждинская» произошла авария, которая обесточила село.

«Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов», — говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства поставили на контроль проведение работ по восстановлению предприятия, прокуратура устанавливает причины произошедшего.

До этого несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. По его словам, ремонтные бригады работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее увеличилось число отключенных от света жителей Вологодской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами