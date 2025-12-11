В Приморье две тысячи жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции

В Приморье в селе Вольно-Надеждинском две тысячи жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В публикации говорится, что утром 11 декабря на подстанции «Надеждинская» произошла авария, которая обесточила село.

«Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов», — говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства поставили на контроль проведение работ по восстановлению предприятия, прокуратура устанавливает причины произошедшего.

До этого несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что на сетях Михайловского муниципального округа произошла авария. По его словам, ремонтные бригады работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее увеличилось число отключенных от света жителей Вологодской области.