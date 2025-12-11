На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Артеме подросток со сломанной ногой устроил погром в травмпункте и сбежал через окно

В Приморье подросток устроил погром в травмпункте
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который, находясь в травмпункте с переломом ноги, устроил дебош, а затем выпрыгнул из окна и спрятался на парковке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел ночью в травмпункте города Артема. В медучреждение поступил юноша с переломом ноги. После оказания помощи и наложения гипса пациент внезапно стал агрессивно себя вести: начал оскорблять персонал, распахнул окно и выпрыгнул из помещения на улицу.

Сотрудники Росгвардии обнаружили беглеца на парковке — он прятался под автомобилем. В ходе разбирательства выяснились дополнительные обстоятельства. Подросток, житель Еврейской автономной области, накануне отдыхал с друзьями, незаконно взял ключи от внедорожника своего знакомого и совершил на нем ДТП, в результате которого и сломал ногу. Владелец автомобиля узнал о происшествии с его машиной только от правоохранителей. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Ранее в Мурино окровавленный мужчина устроил погром в магазине.

