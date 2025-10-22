В Минздраве призвали изменить взгляды на старение

Глава Минздрава Мурашко: прежние взгляды на старение пора менять

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прежние взгляды на старение нужно пересмотреть, поскольку ключевыми факторами для современного здравоохранения становятся продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Министр отметил, что инфаркт миокарда не возникает внезапно — атеросклеротические изменения могут развиваться на протяжении 20–30 лет.

«Мы сегодня в программу это погружаем, не дать развиться инфаркту за счет ранней диагностики — вот ключевая задача», — сказал Мурашко.

Министр также подчеркнул, что повысить эффективность лечения пациентов помогает использование цифровых медицинских помощников.

В конце августа Мурашко заявлял, что система здравоохранения РФ видит в проблеме старения населения ключевой вызов на ближайшее время. По его словам, старение населения и рост нагрузки на систему здравоохранения является очевидной проблемой, требующей оперативного решения.

