На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве призвали изменить взгляды на старение

Глава Минздрава Мурашко: прежние взгляды на старение пора менять
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прежние взгляды на старение нужно пересмотреть, поскольку ключевыми факторами для современного здравоохранения становятся продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Министр отметил, что инфаркт миокарда не возникает внезапно — атеросклеротические изменения могут развиваться на протяжении 20–30 лет.

«Мы сегодня в программу это погружаем, не дать развиться инфаркту за счет ранней диагностики — вот ключевая задача», — сказал Мурашко.

Министр также подчеркнул, что повысить эффективность лечения пациентов помогает использование цифровых медицинских помощников.

В конце августа Мурашко заявлял, что система здравоохранения РФ видит в проблеме старения населения ключевой вызов на ближайшее время. По его словам, старение населения и рост нагрузки на систему здравоохранения является очевидной проблемой, требующей оперативного решения.

Ранее глава Минфина рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами