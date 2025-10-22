Глава Минфина рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году

Силуанов: бюджетникам повысят зарплату в 2026 году на 7,6%

Проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат в 2026 году, при этом бюджетникам в 2026 году повысят зарплату с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%», — заявил он.

По словам Силуанова, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы на 6,8%. Он добавил, что страховые пенсии будут увеличены с 1 января 2026 года на 7,6%. Данное повышение объединяет две индексации. При этом в последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля.

Глава Минфина подчеркнул, что средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей.

Помимо этого, в стране наблюдается рост прожиточного минимума, он составит 18 939 рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин заявил, что в ноябре этого года некоторые категории граждан начнут получать повышенную пенсию. Это затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

