В Петербурге вспыхнул элитный жилой комплекс на Петровском острове

В Петербурге загорелась крыша элитного ЖК на Петровском острове

В Санкт-Петербурге вспыхнул элитный жилой комплекс «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Отмечается, что на крыше ЖК могут находиться люди. Подробности уточняются.

Известно, что комплекс планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Накануне сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

До этого в Петербурге горел жилой дом на Лахтинской улице. Три человека пострадали, один не выжил.

Ранее появились кадры с судном в Петербурге, на котором произошло задымление.