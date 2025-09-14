Появились кадры с судном в Петербурге, на котором произошло задымление

В Санкт-Петербурге на грузовом судне произошло задымление, из-за чего на место происшествия вызвали пожарных. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту инцидента, чтобы выяснить, соблюдались ли на судне правила безопасности и противопожарные требования.

12 сентября пожар произошел на одном из судов в порту Приморск в Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников. Его оперативно потушили. Также горела насосная станция в том же населенном пункте. В этом случае возгорание также удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти в результате атаки беспилотника загорелся НПЗ.