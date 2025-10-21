На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС Петербурга получило сообщение о задымлении в здании Законодательного собрания

МЧС Петербурга направило пожарную технику к зданию Законодательного собрания
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники МЧС проверяют сообщение о задымлении в здании Законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщение о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания, поступило в экстренные службы около полудня 21 октября. К зданию №6 на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты.

По информации журналистов, все люди были эвакуированы из Мариинского дворца. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации.

Как заявили в пресс-службе Законодательного собрания, при проведении ремонтных работ в здании произошло задымление, однако «переживать не о чем».

21 октября пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщала, что на 1-м Муринском проспекте в городе произошла экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома из-за внезапной просадки асфальтового покрытия. По данным городских служб, инцидент произошел в непосредственной близости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.

