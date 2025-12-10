На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сильно подорожали новые кроссоверы Exeed RX

Кроссоверы Exeed RX подорожали в России на 250 тысяч рублей
Exeed

Премиальный бренд Exeed повысил цены на купеобразный кроссовер RX 2025 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня».

«Свежие» комплектации оказались дороже аналогичных версий 2024 года производства на 250 тыс. рублей или 4,9 — 5,5%», — сообщает портал.

Отмечается, что базовая комплектация Urban 2025 года выпуска оценена в 4,8 млн рублей, «средняя» Premium стоит 5,1 млн рублей, а топовый вариант Flagship обойдется покупателям в 5,35 млн рублей.

Автомобиль оснащается двигателем 2.0 Turbo GDI мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Кроме того, есть 2,0-литровая 249-сильнная версия с классическим восьмиступенчатым «автоматом».

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее были названы 5 самых ненадежных электрических кроссоверов.

