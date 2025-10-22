Отец Илона Маска восхитился тысячелетней Казанью

Отец Илона Маска Эррол: Казань выглядит так красиво, будто ее построили вчера

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск высоко оценил столицу Татарстана во время встречи с IT-сообществом региона. Об этом он заявил в ходе открытой дискуссии в Казани, передает РИА Новости.

«Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера», — поделился впечатлениями Маск-старший.

Особые слова признательности он адресовал качеству городского планирования. Бизнесмен также сообщил, что обязательно порекомендует своим сыновьям посетить столицу Татарстана.

Также он отметил, что Россия демонстрирует опережающее развитие по сравнению с другими странами.

21 октября Эррол Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. В столице Татарстана его встретили с чак-чаком.

По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, вскоре также посетит Россию в ближайшее время.

