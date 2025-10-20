На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Илона Маска раскритиковал западные телеканалы

Эррол Маск раскритиковал CNN и Би-би-си в эфире RT
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, подверг резкой критике западные телеканалы CNN и Би-би-си в эфире RT. Соответствующие высказывания были опубликованы в Telegram-канале телеканала.

По словам Эррола Маска, он не может смотреть передачи на этих каналах из-за низкого качества контента.

«Я терпеть не могу смотреть хоть что-то на таких каналах, как CNN или Би-би-си. Там несут бессмыслицу, полнейшую чушь», — заявил он.

Отец предпринимателя также предположил, что эти телеканалы считают своих зрителей «идиотами», исходя из содержания их материалов.

Эррол Маск привел сравнение с RT, отметив, что на этом телеканале, в отличие от западных, звучат «разумные вещи» и отсутствует давление на аудиторию. По его словам, именно после начала просмотра RT он стал замечать разницу в подаче информации

18 октября Эррол Маск заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире и превосходит по впечатлениям Вашингтон и Лондон.

Ранее отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией.

