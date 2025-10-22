Россия демонстрирует опережающее развитие по сравнению с другими странами. об этом заявил инженер Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время встречи с представителями ИТ-сообщества в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева, передает ТАСС.

«Моя идея была в том, что людям нужно показать, что происходит в этой стране. Потому что, честно говоря, вы оставляете остальной мир позади», — сказал Маск-старший.

Он также отметил, что на Западе распространяют недостоверную информацию о России, и подчеркнул важность знакомства международного сообщества с реальным положением дел в стране.

21 октября Эррол Грэм Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. В столице Татарстана его встретили с чак-чаком.

По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, вскоре также посетит Россию в ближайшее время.

