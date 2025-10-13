В Азербайджане муж избил беременную жену за пересоленную еду

Жителя Баку осудили за избиение беременной жены, после которого она потеряла ребенка. О решении Хазарского районного суда сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел в июле прошлого года, спустя несколько месяцев после свадьбы пары. 26-летний мужчина разозлился на жену, которая в тот момент находилась на 18 неделе беременности. Причиной конфликта стало то, что супруга пересолила еду.

После избиения у женщины началось кровотечение, и беременность была прервана по медицинским показаниям. Тем не менее на суде потерпевшая заявила, что простила мужа и не имеет к нему претензий.

Мужчину признали виновным по статьям 133.2.2 и 133.2.4 УК (умышленное причинение физических и психических страданий, совершенное в отношении заведомо беспомощного лица и повлекшее тяжкие последствия) и приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Как сообщается, осужденный уже был судим в 2017 году за сбыт наркотиков и отправился за решетку на пять лет.

Ранее в Иркутской области мужчина избил до потери зрения жену, уличившую его в измене.