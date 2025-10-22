В московском торговом центре обнаружили подозрительный предмет

360 ЧП: в Москве в ТЦ Крылатский нашли предмет, похожий на гранату

В московском торговом центре (ТЦ) «Крылатский» нашли предмет, похожий на гранату. Людей эвакуировали, сообщает Telegram-канал 360 ЧП.

По его данным, подозрительный предмет нашли на входе в ТЦ. Уточняется, что торговую точку уже оцепили. По уточненным данным, эвакуировано около ста человек. Других подробностей на момент публикации не приводится.

10 октября маникюрный салон в Екатеринбурге эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Инцидент произошел в заведении на улице Ленина. По данным портала Е1, в помещении заметили бесхозную сумку. Чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, их вывели из помещения, на место вызвали Росгвардию.

Специалисты оцепили территорию. После приезда полиции и специалистов выяснилось, что в сумке были личные вещи и продукты.

До этого в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж. Сотрудники службы безопасности музея оперативно посетителей из главного комплекса. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Специалисты проверили помещения, но каких-либо опасных предметов не выявили.

Ранее в Липецке эвакуировали автовокзал из-за сообщения о минировании.