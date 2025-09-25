В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа

Посетителей и сотрудников Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе. Об этом сообщила пресс-служба музея в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, сообщение об угрозе поступило 25 сентября.

«В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки специалистами всех служебных помещений и залов музея угроз обнаружено не было.

Эвакуацию в Эрмитаже также проводили 16 сентября.

9 сентября в Эрмитаже также проходила эвакуация в связи с информацией об угрозе. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщали, что, помимо Эрмитажа, были эвакуированы также посетители Музея Фаберже, Музея-квартиры А.С. Пушкина на Мойке и Мемориального музея-лицея в Царском Селе.

До этого эвакуация из Эрмитажа проводилась 7 сентября. Тогда причиной стало сообщение о минировании.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.