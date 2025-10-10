В Екатеринбурге из маникюрного салона эвакуировали людей из-за бесхозного предмета

В Екатеринбурге маникюрный салон эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в заведении на улице Ленина. По данным портала, в помещении заметили бесхозную сумку. Чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, их вывели из помещения, на место вызвали Росгвардию.

Специалисты оцепили территорию. На кадрах с места заметно, как около входа в салон натянули красную ленту. После приезда полиции и специалистов выяснилось, что в сумке были личные вещи и продукты.

«Росгвардейцы сняли оцепление и отправились на маршрут патрулирования», – сообщается в публикации.

До этого в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж. Сотрудники службы безопасности музея оперативно посетителей из главного комплекса. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.

Специалисты проверили помещения, но каких-либо опасных предметов не выявили.

Ранее в Липецке эвакуировали автовокзал из-за сообщения о минировании.